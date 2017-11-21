КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Щенок Лешка, которого живодеры в Красноярске вместе с другими собаками облили горючей жидкостью и подожгли, чувствует себя удовлетворительно, он хорошо кушает, играет и не боится людей, сообщила РИА Новости администратор группы помощи животным "Хатико" Екатерина Камлёнок.

Ранее МВД сообщило, что после публикации в СМИ и соцсетях начало проверку о живодерах-подростках, которые сожгли щенков в гаражном массиве на улице Вильского. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется. В СК также заявили о проверке.

"Он (щенок — ред.) сейчас находится в ветеринарной клинике. Его состояние не вызывает опасения у врачей, он хорошо кушает, играет и, самое главное, не растерял веры к людям, бежит, ластится. Сейчас мы ищем Лешке дом", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в первые попавшиеся руки Лешку не отдадут, так как человек должен понимать, что "берет животное не из жалости, а осознанно, чтобы он не стал ему обузой, после того как схлынут эмоции". По ее словам, уже есть желающие взять Лешку жить в Краснодар.

Волонтеры собирают деньги для лечения и реабилитации щенка.