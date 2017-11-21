В Петербурге проверяют данные о спортшколе, где детей заставили мыть туалет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации СМИ о том, что в спортивной школе в Санкт-Петербурге группу воспитанниц заставили убирать туалет, сообщает городская прокуратура.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила в своем блоге, что к ней обратились возмущенные родители, которые рассказали, что группу 10-летних гимнасток в спортивной школе в Санкт-Петербурге сняли с тренировки и отправили отмывать грязный школьный туалет. Несмотря на заверения девочек, что они не пачкали туалет, им выдали туалетную бумагу и заставили оттирать унитаз и пол.

"Прокуратура Фрунзенского района по поручению прокуратуры города организовала проверку на основании информации в СМИ о том, что в спортивной школе художественной гимнастики воспитанницу заставили чистить уборную", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сотрудник прокуратуры выехал в школу для выяснения всех обстоятельств происшедшего.