Комиссия СК провела прием в Томске после обращения пенсионерок к Бастрыкину

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комиссия центрального аппарата Следственного комитета (СК) России была направлена в Томск и несколько дней вела прием граждан после жалобы группы пенсионерок на задержание после публичного обращения к президенту, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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"Кроме этого, главой Следственного комитета для объективной и всесторонней оценки работы следственного управления СК РФ по Томской области с обращениями граждан в регион была направлена комиссия центрального аппарата ведомства под руководством заместителя председателя Следственного комитета РФ Ильи Лазутова", — сказал Петренко.
Она сообщила, что комиссия работала в регионе несколько дней, за это время были приняты обращения более 350 граждан, по четырем поступившим обращениям инициировано проведение процессуальных проверок.
Согласно данным СМИ, в день "прямой линии" жители Томска записали Владимиру Путину видеообращение, в котором сообщили, что поддерживают борьбу с коррупцией, и рассказали о ее случаях в регионе. Текст обращения был прикреплен к воздушным шарам и запущен в небо. После этого некоторые из них были задержаны, им было предъявлено обвинение в нарушении правил проведения митингов.