В Амурской области произошли два землетрясения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя — РИА Новости. Два мелких землетрясения магнитудой 2,5 и 3,5 зарегистрированы за сутки в Амурской области, сообщает ГУ МЧС по Амурской области со ссылкой на данные сейсмостанции РАН Якутии.

"(Во вторник) 21 ноября, по данным сейсмостанции РАН Якутии, на территории Тындинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,5. Эпицентр землетрясения находился в 61 километре северо-восточнее поселка Юктали на территории Республики Саха (Якутия) на глубине четырёх километров. Жертв и разрушений в поселке Юктали нет",- информирует ГУ МЧС по региону.

По информации регионального главка МЧС, по данным сейсмостанции, сейсмособытие магнитудой 2,5 произошло в Тындинском районе Приамурья и 20 ноября. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах северо-восточнее поселка Юктали на глубине 10 километров. Жертв и разрушений при этом также не было.