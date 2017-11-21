С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего при строительстве автомобильной дороги М-11 в Новгородской области, сообщает региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 14 ноября. Следственные органы начали проверку по этому факту.

По версии следствия, работники ООО "Спецтранспроект" выполняли работы на откосах и обочинах строящейся трассы М-11 (Москва-Санкт-Петербург) — машинист экскаватора подавал в ковше растительный грунт, а дорожные рабочие выполняли работы по его выкладке на георешетку.

"В ходе проведения работ машинист экскаватора, с нарушением техники безопасности, привел в действие рычаг включения гидравлической системы, в результате чего стрела экскаватора была приведена в действие и ударила ковшом по голове одного из рабочих. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу", — говорится в сообщении.

Прокурор Окуловского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении машиниста экскаватора по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", сообщает ведомство.