Жителя Кузбасса наказали за катание дочери на санках, прицепленных к машине

КЕМЕРОВО, 21 ноя — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности местного автолюбителя за опасный аттракцион для дочери: мужчина катал девочку на санках, прицепленных к машине, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

Накануне в полицию обратилась жительница Новокузнецка, которая сняла на видео, как на парковке гипермаркета автомобиль "Нива" возит за собой на тросе санки с ребёнком. Сотрудники полиции провели проверку и установили водителя.

"Оказалось, что таким образом ребёнка развлекал собственный отец. Нарушитель рассказал полицейским, что перед катанием он проинструктировал дочь о том, как действовать, если санки начнёт заносить под машину", — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя "Нивы" административный протокол по статье "нарушение правил перевозки людей", а инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли мужчину к ответственности за неисполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ).

"Теперь автолюбителя, который устроил опасный аттракцион для своей дочери, ждёт штраф до 3 тысяч рублей", — уточнили в ГУМВД.