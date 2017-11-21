В Барнауле начали проверку после госпитализации школьников из-за батарейки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае после сообщений СМИ о госпитализации девяти школьников в Барнауле из-за задымившейся батареи телефона проводят доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям сотрудников школы, ответственных за безопасное пребывание детей в образовательном учреждении", — сказала она.

Ранее пресс-центр мэрии Барнаула сообщил, что девять школьников попали в больницу после того, как пытались в классе вскрыть мобильный телефон, батарея которого раскалилась и задымилась. По словам директора школы №84, в которой произошел инцидент, во время перемены, находясь в учебном кабинете, дети принялись разбирать старый мобильный телефон. Извлеченная аккумуляторная батарея оказалась горячей, и школьник ее выронил. В итоге падение горячей батарейки на линолеум привело к задымлению. Пришедший педагог сразу вывела детей из кабинета, выбросила дымящуюся батарею и проветрила помещение. На место были вызваны экстренные службы.

Как сообщила Чеснокова, в настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.