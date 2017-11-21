На директора детдома в Красноярском крае, где избили девочку, завели дело

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности против директора детского дома в Ермаковском районе Красноярского края, откуда сбежала 15-летняя воспитанница, заявившая, что ее избили сверстницы, а сотрудники детдома не приняли мер, сообщило ГСУСК РФ по региону.

"В Ермаковском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора детского дома… В ходе предварительного следствия установлено, что 04 ноября 2017 года около 20 часов две несовершеннолетние воспитанницы учреждения в ходе ссоры с 15-летней девочкой нанесли ей множественные удары по лицу и телу, о чем пострадавшая рассказала директору учреждения. Однако последняя в правоохранительные органы о правонарушении не сообщила", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на следующий день после произошедшего девочка сбежала из КГКУ "Ермаковский детский дом" к своей матери в Минусинский район, который расположен на расстоянии более 50 километров от детдома.

По данным СК, также установлены факты неоднократного оказания воспитанниками психического и физического насилия в отношении другой 14-летней воспитанницы, кражи у нее трех телефонов, планшетного компьютера, MP3-плеера, флешкарты и электронной книги, о чем также стало известно директору, но она предпочла не сообщать о произошедшем в органы внутренних дел.

Прокуратура края также проводит проверку.