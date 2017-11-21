В Татарстане задержали экс-главу исполкома Набережных Челнов

КАЗАНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы в Татарстане задержали бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов Фаргата Латыпова по подозрению в причастности к хищению земельных участков, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Шептицкий.

Отмечается, что ранее было возбуждено уголовное дело о хищении участка Елабужского лесничества, относящегося к лесному фонду РФ, подозреваемыми по нему проходят юрист компании "Еврогрупп" Альберт Халиуллин и его знакомый Айрат Марданшин. По данным СК, при расследовании следствие выявило дополнительный эпизод преступной деятельности по хищению двух земельных участков в Набережных Челнах.

"По подозрению в совершении преступления задержан бывший руководитель исполнительного комитета города Набережные Челны 46-летний Фаргат Латыпов", — сказал Шептицкий.

По версии следствия, в мае 2013 года группа лиц совершила хищение двух земельных участков площадью 40 тысяч квадратных метров и 5,6 тысячи квадратных метров в городе Набережные Челны. Для этого, как заявляет СК, они вступили в сговор с Латыповым и иными неустановленными должностными лицами из исполкома, которые незаконно перезаключили с ними без торгов договор аренды земельных участков, стоимость которого составила 196,8 тысячи рублей. В дальнейшем неустановленные лица переуступили право аренды на участки ООО "Санрайз Капитал" за 136,5 миллиона рублей, тем самым Российской Федерации был причинен особо крупный ущерб.

"Причастность к совершению преступления Латыпов не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнил Шептицкий.

Он добавил, что проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.