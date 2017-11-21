НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Девять школьников в Барнауле попали в больницу после того, как пытались в классе вскрыть мобильный телефон, батарея которого раскалилась и задымилась, сообщил во вторник пресс-центр мэрии.

"Во время перемены перед пятым уроком школьники, находясь в учебном кабинете, принялись разбирать старый мобильный телефон. Его, по словам детей, принес один из пятиклассников для друга, чтобы использовать детали. Подростки пытались разобрать устройство, ударяя его об пол. После того как телефон удалось вскрыть, извлеченная аккумуляторная батарея оказалась горячей, и школьник ее выронил", — цитируются в сообщении слова директора школы №84 Ирины Агафоновой.

В итоге падение горячей батарейки на линолеум привело к задымлению. Пришедший педагог сразу же вывела детей из кабинета, выбросила дымящуюся батарею и проветрила помещение. На место были вызваны экстренные службы.

В пресс-центре мэрии отметили, что по зданию школы дым распространиться не успел. Школьников, побывавших в задымленном кабинете, осмотрели врачи скорой помощи. Девятерых из них, оказавшихся в непосредственной близости к источнику дыма, на "скорой" доставили в больницы.

Со ссылкой на главврача детской больницы №2 Барнаула Ивана Леера пресс-центр мэрии сообщает, что состояние здоровья поступивших детей не вызывает опасения.

"В состоянии поступивших пациентов клиники нет. Пульс, давление, насыщение крови кислородом — в норме, отравления нет. Готовятся общие анализы крови, мочи. Школьники находятся под наблюдением врачей, к вечеру отпустим их домой. Дети просто напуганы произошедшим", — сказал врач.