НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Девять школьников в Барнауле попали в больницу после того, как пытались в классе вскрыть мобильный телефон, батарея которого раскалилась и задымилась, сообщил во вторник пресс-центр мэрии.
В итоге падение горячей батарейки на линолеум привело к задымлению. Пришедший педагог сразу же вывела детей из кабинета, выбросила дымящуюся батарею и проветрила помещение. На место были вызваны экстренные службы.
В пресс-центре мэрии отметили, что по зданию школы дым распространиться не успел. Школьников, побывавших в задымленном кабинете, осмотрели врачи скорой помощи. Девятерых из них, оказавшихся в непосредственной близости к источнику дыма, на "скорой" доставили в больницы.
Со ссылкой на главврача детской больницы №2 Барнаула Ивана Леера пресс-центр мэрии сообщает, что состояние здоровья поступивших детей не вызывает опасения.
"В состоянии поступивших пациентов клиники нет. Пульс, давление, насыщение крови кислородом — в норме, отравления нет. Готовятся общие анализы крови, мочи. Школьники находятся под наблюдением врачей, к вечеру отпустим их домой. Дети просто напуганы произошедшим", — сказал врач.