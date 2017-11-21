Двум подозреваемым в стрельбе в "Москва-Сити" изберут меру пресечения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения двоим подозреваемым в стрельбе в "Москва-Сити", сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.

"В результате проведенных следственных действий проверены лица, ранее доставленные в отдел, на причастность к указанным преступлениям, двое мужчин задержаны… проводятся опознания, очные ставки и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также установлены автомобили, на которых подозреваемые скрылись с места происшествия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения", — сказала Иванова.