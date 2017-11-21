Число жертв пожара в жилом доме в Мордовии увеличилось до трех

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре, возникшем в жилом доме в Мордовии в поселке Сосновка Зубово-Полянского района, увеличилось до трех, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар произошел около трех часов утра в квартире одноэтажного многоквартирного дома в поселке Сосновка Зубово-Полянского района. Источник в экстренных службах Мордовии сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали четыре человека, один из них погиб, трое госпитализированы.
Как отмечается, по данному факту следователи в Мордовии возбудили дело по части третьей статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По предварительным данным, пожар в квартире произошел из-за замыкания электропроводки.
Добавляется, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям как лиц, ответственных за содержание и обслуживание дома, так и входящих в систему профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Следователями назначен ряд судебных экспертиз для установления причин смерти погибших и возгорания.