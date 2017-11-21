СК проверит обстоятельства ДТП с автобусами в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Ярославле, где пострадали девять человек, включая двоих детей, сообщило СУ СКР по региону.
По данным УМВД, авария произошла около 8.00 мск на проспекте Авиаторов в районе остановки общественного транспорта "Красноборская". По предварительной информации, произошло столкновение двух маршрутных автобусов, ехавших в попутном направлении. По последним данным, пострадали девять человек, включая двоих детей. Никому из них госпитализация не потребовалась.
"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления", — говорится в сообщении.
Сотрудникам следственного управления предстоит установить все обстоятельства произошедшего.