В Перми задержали предполагаемого убийцу девушки

УФА, 21 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали в Перми молодого человека, подозреваемого в убийстве девушки, которая считалась без вести пропавшей: полицейские с волонтерами несколько дней искали ее, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

"В минувший понедельник в полицию обратилась мать 21-летней жительницы села Култаево Пермского района с заявлением о пропаже дочери. Со слов матери, девушка ушла из дома еще 18 ноября, по телефону сообщила родителям, что встречается с приятелем, и исчезла. Полицейские совместно с волонтерами вели поиски девушки, ее тело было найдено после того, как следователи вышли на подозреваемого, который указал, где скрыл ее тело", — рассказала Незнамова агентству.

В официальном сообщении пермского следственного комитета говорится, что по результатам проведенных следственных действий и оперативных мероприятий следователями и сотрудниками полиции было установлено, что к исчезновению девушки причастен ее 22-летний знакомый – житель города Перми, который, встретившись с девушкой, совершил ее убийство, после чего сокрыл тело погибшей на территории Орджоникидзевского района города Перми.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СК РФ по Пермскому краю.