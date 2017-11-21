Медики не стали госпитализировать пострадавших в ярославском ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Девять человек, включая двоих детей, были доставлены в больницы Ярославля после столкновения двух маршрутных автобусов; люди получили незначительные травмы и будут лечиться амбулаторно, сообщили РИА Новости представители областной детской клинической больницы и городской больницы имени Соловьева.
Представители медучреждений также подтвердили РИА Новости, что в больницы доставили девять человек. Двое детей попали в областную детскую клиническую больницу, а взрослых доставили в городскую больницу имени Соловьева.
На вопрос корреспондента РИА Новости, серьезно ли пострадали пассажиры автобуса, представитель соловьевской больницы ответила:
"Нет. Будут лечиться амбулаторно".
Амбулаторно будут получать лечение и двое детей, уточнили в детской больнице.
По словам представителя ГУ МЧС, значительная часть пострадавших получили ушибы и ссадины.