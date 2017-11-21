В Кузбассе ролик в интернете помог полицейским найти школьников-"зацеперов"

КЕМЕРОВО, 21 ноя — РИА Новости. Полицейские в кузбасском городе Белово привлекли к ответственности родителей пяти несовершеннолетних "зацеперов", которые крайне опасным образом катались на автобусе и выложили видео в интернет, сообщили РИА Новости во вторник в региональном главке МВД.

Полицейские обнаружили в одной из социальных сетей видеоролик с участием пятерых школьников, которые катались, прицепившись к рейсовому автобусу. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку.

"Несмотря на отсутствие на представленной видеозаписи изображения лиц юных "зацеперов", инспекторы ПДН установили всех несовершеннолетних участников опасного развлечения. Ими оказались подростки в возрасте от 9 до 14 лет, проживающие в микрорайоне Старо-Белово", — сказали в ГУМВД.

Сотрудники полиции провели со школьниками профилактическую беседу, а в отношении родителей каждого из них составили административные протоколы по статье "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Помимо штрафа в размере 500 рублей каждую семью поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Полицейские призывают родителей быть бдительными и всегда контролировать, где находятся дети и чем они занимаются.

"Следует рассказать несовершеннолетним об опасности так называемого зацепинга. Кроме того, просим граждан, ставших свидетелями опасных развлечений детей, незамедлительно сообщать о таких фактах в ближайший отдел полиции по месту жительства или на телефон 02", — добавили в ведомстве.