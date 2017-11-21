В Мурманске в порту загорелся рыболовецкий траулер

МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Возгорание произошло на борту траулера "Одиссей", стоящего в мурманском порту, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Сообщение о возгорании на рыболовецком судне "Одиссей" поступило во вторник в 09:06. На месте работают пожарно-спасательные расчеты", — заявила собеседница агентства.
Она добавила, что возгоранию присвоена повышенная категория сложности.
Как уточнил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, судно находится в сухом доке. Площадь пожара в настоящее время составляет 150 квадратных метров.