В Мурманске в порту загорелся рыболовецкий траулер

МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Возгорание произошло на борту траулера "Одиссей", стоящего в мурманском порту, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о возгорании на рыболовецком судне "Одиссей" поступило во вторник в 09:06. На месте работают пожарно-спасательные расчеты", — заявила собеседница агентства.

Она добавила, что возгоранию присвоена повышенная категория сложности.

Как уточнил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, судно находится в сухом доке. Площадь пожара в настоящее время составляет 150 квадратных метров.