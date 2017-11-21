В Нижнем Новгороде нашли тело новорожденной девочки

НИЖИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Тело новорожденной девочки обнаружено в мусорном контейнере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, следователи возбудили уголовное дело, сообщает во вторник СУСК по Нижегородской области.

"Двадцатого ноября в утреннее время в мусорном контейнере на ул. Челюскинцев Автозаводского района Нижнего Новгорода обнаружено тело младенца. На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Автозаводскому району СУСК России по Нижегородской области и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, "малыш завернут в полимерный пакет, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено". Для установления причин смерти новорожденной девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет СУСК.

В настоящее время следователи проводят "все необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление, а также устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела".

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального СК.