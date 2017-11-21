СК в Магадане проверит сообщения о том, что учитель ударил ребенка тетрадью

МАГАДАН, 21 ноя — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что учитель одной из магаданских школ ударил ученицу тетрадью во время урока, сообщает во вторник СУ СК РФ по региону.

"Из содержания видеоролика, размещенного в магаданских группах в мессенджере WhatsApp, следует, что педагог в присутствии всего класса нанесла несколько ударов тетрадью по голове одной из учениц. Данный факт зафиксирован на видеокамеру одноклассниками девушки", — говорится в сообщении.

Поясняется, что следствие намерено выяснить все обстоятельства произошедшего, мотивы учителя, определить степень вины педагога. Проверка проводится по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником".