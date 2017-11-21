На Ямале завели дело после смерти младенца от спирта в молоке матери

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя — РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело на женщину, чья двухмесячная дочь погибла от острого отравления этиловым спиртом, попавшим в организм с молоком матери, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, в середине октября в одном из поселков Ямальского района 32-летняя местная жительница, находясь в пьяном состоянии, кормила грудным молоком двухмесячную дочь.

"Смерть девочки наступила сразу же после кормления от острого отравления этиловым спиртом", — рассказали в следственном управлении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Уже проведена судебно-медицинская экспертиза, установившая причину смерти ребенка, а также опрошены сотрудники медицинского учреждения, оказывавшие медицинскую помощь.