В Красноярском крае прокуратура проверяет детдом после избиения девочки

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Прокуратура Красноярского края выясняет условия содержания в КГУ "Ермаковский детский дом", откуда сбежала 15-летняя воспитанница, заявившая, что ее избили сверстницы, а воспитатели это скрыли, сообщается на сайте ведомства.

"По указанию прокурора края проводится проверка причин и условий, способствовавших самовольному уходу воспитанницы из Ермаковского детского дома. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка надлежащему исполнению директором детского дома, являющегося в силу статьи 155.2 Семейного кодекса РФ законным представителем воспитанников учреждения, обязанностей по защите их прав и законных интересов, обеспечению условий, гарантирующих безопасность жизни и здоровья подопечных", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 ноября вечером в КГКУ "Ермаковский детский дом" несовершеннолетние воспитанницы учреждения на почве личной неприязни избили 15-летнюю девочку. Об этом стало известно сотрудникам детского дома, в том числе его директору, но они не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, тем самым нарушив права и законные интересы несовершеннолетней. На следующий день после произошедшего девочка сбежала из учреждения к своей матери в Минусинский район, который расположен на расстоянии более 50 километров от детдома.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК Ольга Шаманская, девочка и мать рассказали следователям о том, что мотивом побега стало нежелание сотрудников детского дома реагировать и сообщать в правоохранительные органы о конфликте, произошедшем между девочкой и ее двумя сверстницами, в ходе которого девочке были причинены множественные телесные повреждения. По словам Шаманской, в ходе судебно-медицинского освидетельствования эксперт зафиксировал следы побоев.

В настоящее время по данному факту СК региона возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".