Глава Марий Эл распорядился помочь пострадавшим и семьям погибшим в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев в понедельник подписал постановление о выделении единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза, сообщает управление общественных связей и информации главы республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань.

"Двадцатого ноября глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал постановление о выделении единовременного пособия членам семей погибших, а также пострадавшим при столкновении микроавтобуса и лесовоза, которое произошло 16 ноября на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск", — говорится в сообщении.

Управление уточняет, что согласно документу, члены семей граждан, погибших в результате аварии, получат из резервного фонда правительства республики по 1 миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Кроме того, родным и близким погибших будут компенсированы расходы на погребение. Четыре человека, пострадавшие в результате ДТП, получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей каждый.

В постановлении сказано, что министерство социального развития Марий Эл будет проводить выплаты на основании заявления, написанного получателями выплат, а также списков тех, кому эти выплаты положены (списки предоставляют органы местного самоуправления).

Кроме того, как сообщалось ранее, согласно данным, опубликованным Всероссийским союзом страховщиков, Российским союзом автостраховщиков и Национальным союзом страховщиков ответственности, родственники погибших пассажиров и пострадавшие в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза могут получить страховые выплаты более 2 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма возмещения для родных и близких на одного погибшего может превысить 3 миллиона рублей. Пострадавшим в аварии страховые выплаты будут производиться в зависимости от тяжести полученных ранений.