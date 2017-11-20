В Петербурге похоронили погибшего при крушении вертолета у Шпицбергена

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. 30 октября 2017

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. 30 октября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудника Арктического и Антарктического НИИ Максима Каулио, погибшего при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена, похоронили в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба института.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и Антарктического НИИ, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Тело одного погибшего было обнаружено 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета. Активная фаза широкомасштабных поисков остальных семерых человек завершилась 9 ноября, поиски продолжены в меньшем объеме.

"Тело Максима Валерьевича Каулио, трагически погибшего 26 октября 2017 года при крушении вертолета на Шпицбергене, было доставлено в Санкт-Петербург в субботу вечером", — отмечается в сообщении.

В понедельник состоялось прощание, после чего он был похоронен на Петергофском кладбище.

Максим Каулио родился в 1992 году. После окончания школы поступил на гидрологический факультет Российского государственного гидрометеорологического университета. А 15 июня 2017 года он был принят в состав сезонной экспедиции "Шпицберген-2017" инженером-гидрологом.

Коллектив Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген выразил соболезнования семье и близким Каулио. "Максим легко овладевал новыми знаниями, быстро набирал опыт работы, стремился досконально разобраться в особенностях эксплуатации приборов, специфике проведения гидрологических работ в Арктике. Коллеги отмечали его как молодого, но уже грамотного специалиста, пытливого исследователя. Он был верным товарищем, всегда готовым прийти на помощь. Добрый и улыбчивый, он никогда не унывал и не жаловался на трудности полевой жизни", — отмечалось в сообщении.