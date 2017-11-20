Свидетели поспорили о хозяине найденных у Захарченко миллиардов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы в рамках иска Генпрокуратуры об обращении имущества и денег близких скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко в доход государства допросил ряд свидетелей, которые выдвинули свои версии о происхождении огромной суммы наличных средств, обнаруженной при обыске в квартире сестры экс-полицейского.

В понедельник суд продолжил рассматривать иск с приобщения к делу материалов и потратил на это не менее десяти часов: выслушал прокурора, допросил восемь свидетелей, изучил материалы дела.

Из представленных прокурором Сергеем Бочкаревым новых документов следует, что в отношении Захарченко оперативно-розыскные мероприятия начали проводиться с января 2013 года. Санкцию на прослушивание телефона полковника дал Московский гарнизонный военный суд, следует из оглашенных данных, однако в рамках какого дела и на каких основаниях суд дал такую санкцию, неясно, прокурор комментировать это отказался.

На все согласна

В распоряжение суда поступил отзыв на иск от одной из соответчиц по иску Генпрокуратуры. Дальняя родственница гражданской жены полковника Анастасии Пестриковой Лилия Горшкова поддержала требование прокуратуры об обращении арестованного имущества в казну государства.

Горшкова, по словам отца Пестриковой, была их дальней родственницей. Пестрикова попросила Горшкову открыть на свое имя счет в банке и положить туда 16 миллионов долларов для сохранности, которые заработал ее отец на агентском договоре. Отец Пестриковой имеет среднее образование газосварщика, но почти всю жизнь занимается предпринимательством, менял лес на зерно, из него получал спирт, а из спирта делал водку, так и разбогател. Сумму, о которой идет речь, он выручил по агентскому договору, по условиям которого полетел на Кипр и нашел для заказчика виллу для покупки.

Эти деньги — 16 миллионов долларов — были арестованы в рамках уголовного дела в отношении экс-полицейского, а сейчас прокуратура пытается обратить их в доход государства, как полученные преступным путем.

Пестрикова пояснила РИА Новости, что Горшкова "каждый день меняет показания", почему она поддержала исковые требования Генпрокуратуры, неизвестно. "Сейчас она в своих показаниях говорит, что это ее деньги. Возможно, поэтому", — сказала Пестрикова агентству. В связи с последним заявлением в отношении Пестриковой было возбуждено уголовное дело, и она около двух дней провела в изоляторе временного содержания, но затем СК прекратил производство по указанному делу.

Посчеты "в столбик"

По словам прокурора, мать полковника, которая уехала из страны в Израиль, вела учет денежных средств сына, обнаруженных в ходе обыска, и записывала данные в школьные тетради.

"Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах: все расчеты этих денежных средств производились "в столбик". Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записи соответствовали", — сказал прокурор, отметив, что тетради были направлены на подчерковедческую экспертизу для установления авторства.

Собственники миллиардов

Полковник Захарченко в ходе допроса по видеоконференцсвязи из СИЗО заявил, что найденные в квартире его сестры Ирины Разгоновой наличные деньги, сумма которых эквивалентна около 9 миллиардам рублей, ему не принадлежат и их происхождение ему не известно. "Я даже в квартире в этой не был, это подтверждают видеозаписи с камер, которые есть в материалах (уголовного) дела", — сказал он.

Первым свидетелем в понедельник был допрошен представитель Фонда содействия национальной безопасности Олег Кремезной. Он пояснил, что деньги в квартиру сестры полковника подкинули.

"По нашей версии, лица, виновные в хищении денежных средств, подлежащих возврату Владимиру Левину, умышленно подбросили сотруднику МВД полковнику Дмитрию Захарченко сумму наличных денежных средств, равную сумме предъявляемых МВД денежных требований по возврату вкладов Владимиа Левина вместе с причитающимися на них процентами", — сказал он, отметив, что целью этого действия была "дискредитация МВД и переложение ответственности за хищение денег Левина с себя на МВД РФ".

В свою очередь муж сестры полковника Ирины Разгоновой Владимир рассказал суду, что эти деньги могут быть и его, поскольку он не вел счет деньгам и не знает, сколько их хранилось в доме. При этом, когда его жена купила элитную квартиру в Москве, он не знает, так как ему "это не интересно".

"Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да", — сказал Владимир Разгонов, отвечая на вопрос суда о том, ему ли принадлежат деньги, найденные в московской квартире сестры Захарченко.

Он также рассказал, что "хорошо зарабатывал до армии и после армии": держал на Украине четыре киноцентра, а в Ростовской области занимался хозяйством, держал скот и подрабатывал ремонтом. По его словам, он с 1987 года по 1989 заработал 15 миллионов долларов. Он отметил, что "хоть сейчас за четыре месяца" заработает 1,5 миллиона долларов "с земли, если условия будут".

Как Абрамович

Отец полковника Виктор Захарченко, так же как и сын допрошенный по видео-связи, рассказал, что Дмитрий к деньгам и имуществу не имеет никакого отношения, а квартиру дочери экс-полицейского купил он на свои сбережения.

"Это имущество никакого отношения к моему сыну Дмитрию не имеет. Не хочу читать лекцию (как я заработал деньги). Я купил три автомобиля, потом продал, я занимался предпринимательской деятельностью, покупал ваучеры в свое время, потом в акции Газпрома переводил. Березовский и Абрамович в свое время также начинали свою деятельность", — сказал Виктор Захарченко.

СМС бывшей жены

Прокурор между тем приобщил к делу смс-переписку Дмитрия Захарченко с бывшей женой Мариной Семыниной, в которой та, из-за уменьшения финансирования их совместной дочери, грозит рассказать начальству полковника "о квартирах и миллионах".

Это, по мнению прокуратуры, косвенно подтверждает, что арестованные квартиры и деньги получены соответчиками при помощи Дмитрия Захарченко.

Сам полковник утверждает, что квартиры ему не принадлежали, деньги на их приобретение он не давал, а периодически проживал у родственников, поскольку не имел своего жилья.

"Так как мне негде было жить, приходилось скитаться, оставаться у родственников, которые вынуждены были меня приютить", — объяснил Захарченко.

Благодарные свидетели

Несколько свидетелей рассказали суду, что часто брали взаймы у матери экс-полицейского Валентины Захарченко. Так, один из свидетелей пояснил, что в разное время брал у нее от 10 до 200 тысяч долларов. При этом возвращал он помимо суммы займа около 650 тысяч долларов "в виде благодарности". "Сумму благодарности я определял исходя из мироощущения", — сказал свидетель, пояснив, что в Москву из Ростова для дачи показаний он приехал, так как его попросили.

Подобных заемщиков Никулинский суд Москвы допросил несколько, и все отдавали долг с многократными суммами "благодарности".