Жители Татарстана устроили потасовку со стрельбой из-за двух тысяч рублей

КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Житель Казани подозревается в покушении на убийство двух мужчин, с которыми не смог договориться о возврате долга в 1,8 тысячи рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Вечером 18 ноября в Казани у дома по улице Журналистов неустановленные лицо произвело выстрелы из огнестрельного оружия в двух мужчин 1972 и 1998 годов рождения. В результате оба были госпитализированы", — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний местный житель, который частично признал причастность к совершению преступления.
В результате один мужчина получил огнестрельные ранения в голову и грудную клетку, другой — в колено. Потерпевшие были доставлены в больницу.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.