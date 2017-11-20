Жители Татарстана устроили потасовку со стрельбой из-за двух тысяч рублей

КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Житель Казани подозревается в покушении на убийство двух мужчин, с которыми не смог договориться о возврате долга в 1,8 тысячи рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Вечером 18 ноября в Казани у дома по улице Журналистов неустановленные лицо произвело выстрелы из огнестрельного оружия в двух мужчин 1972 и 1998 годов рождения. В результате оба были госпитализированы", — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний местный житель, который частично признал причастность к совершению преступления.

"По предварительным данным, потерпевшие вместе с родственником приехали поговорить с тремя знакомыми по вопросу возвращения денежного долга в размере 1,8 тысячи рублей. Разговор перерос в перепалку, закончившуюся потасовкой, в ходе которой подозреваемый достал пистолет ТТ и произвел не менее четырех выстрелов в оппонентов", — уточняет ведомство.

В результате один мужчина получил огнестрельные ранения в голову и грудную клетку, другой — в колено. Потерпевшие были доставлены в больницу.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.