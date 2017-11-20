Росгвардия изъяла оружие у ЧОП после стрельбы у "Москва-сити"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Главное управление лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изъяло оружие у частного охранного предприятия, сотрудники которого стали участниками конфликта со стрельбой на территории комплекса "Москва-сити", подано обращение в прокуратуру для внеплановой проверки, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.

"Действительно, на данный момент главное управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии изъяло у ЧОП "Грэпс-2" оружие в связи с прошедшими событиями, инициировало обращение в прокуратуру для проведения внеплановой проверки. По итогам этой проверки будет решаться вопрос в дальнейшем плане, в том числе и об отзыве у них лицензии", — сказал Хинштейн.

По его словам, речь идет об охранном предприятии, которое охраняло одного из гостей ресторана Crystal Ballroom и сотрудники которого "стали участниками первоначального конфликта, вылившегося затем уже в стрельбу".

"Какие для этого будут основания, мы уже скажем по итогам проверки. Но исходя из того, что происходило там, я не сомневаюсь, что нарушения будут", — подчеркнул Хинштейн.

Как в понедельник сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ. Она проинформировала, что следствие работает над установлением и задержанием лиц, причастных к преступлению.