На пассажирку рейса Москва - Сочи, устроившую пьяный дебош, завели дело

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД России возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении женщины, которая в нетрезвом состоянии устроила дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Сочи, женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте сообщала, что нетрезвая пассажирка самолета Москва — Сочи устроила дебош во время полета. Ее привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 500 рублей.

"В отношении 34-летней пассажирки самолета, совершавшего рейс Москва — Сочи, подразделением дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 1 статьи 213 "Хулиганство", — приводятся слова Волк на сайте МВД.

По данным ведомства, на прошлой неделе к приземлившемуся самолету был вызван наряд полиции. Сообщается, что одна из пассажирок вела себя вызывающе, отказывалась выполнять требования членов экипажа и на замечания бортпроводников не реагировала. Женщину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи, а затем направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что пассажирка пьяна.

В МВД напомнили, что "за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования нарушителям общественного порядка грозит наказание до пяти лет лишения свободы".