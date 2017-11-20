В Екатеринбурге за долги арестовали автомобиль консула Сейшельских островов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Судебные приставы арестовали за долги автомобиль, принадлежащий почетному консулу Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорю Вожагову, сообщила РИА Новости в понедельник представитель управления Службы судебных приставов по Свердловской области.

"Судебным приставом-исполнителем Чкаловского районного отдела сегодня в рамках исполнительного производства совершались исполнительные действия по аресту автомобиля, принадлежащего должнику", — сказала собеседница агентства.

Представитель УФССП добавила, что общая сумма долгов Вожагова составляет около 2,5 миллиона рублей. В их числе долги по кредитным обязательствам, долг при разделе имущества — 359 тысяч рублей, долги за услуги ЖКХ — около 100 тысяч рублей, а также неоплаченные штрафы ГИБДД.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости в понедельник, что речь идет об автомобиле BMW. Машина доставлена на стоянку в специализированное учреждение.

Сам Игорь Вожагов сообщил РИА Новости в понедельник, что автомобиль является служебным. Автомобиль арестован неправомерно, считает почетный консул. Он также полагает, что правоохранительные органы, изъяв автомобиль, нарушили международное законодательство.

"Будет составлено заявление в прокуратуру. Долгов по алиментам нет, и никогда не было. Бывшая жена намеренно подает в управление судебных приставов различного рода заявления, скрывая факт оплаты денег. Хотя это все делается безналичным расчетом. Кроме этого, судом определено место жительства постоянное старшего ребенка с отцом. Со мной. И он проживает со мной. Есть и кредиты, которые поделены судом с бывшей женой. Потому эта задолженность в управлении судебных приставов и находится. В среду приеду, и юристы разберутся", — заявил Вожагов.