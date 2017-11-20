В Екатеринбурге за долги арестовали автомобиль консула Сейшельских островов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Судебные приставы арестовали за долги автомобиль, принадлежащий почетному консулу Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорю Вожагову, сообщила РИА Новости в понедельник представитель управления Службы судебных приставов по Свердловской области.
"Судебным приставом-исполнителем Чкаловского районного отдела сегодня в рамках исполнительного производства совершались исполнительные действия по аресту автомобиля, принадлежащего должнику", — сказала собеседница агентства.
Представитель УФССП добавила, что общая сумма долгов Вожагова составляет около 2,5 миллиона рублей. В их числе долги по кредитным обязательствам, долг при разделе имущества — 359 тысяч рублей, долги за услуги ЖКХ — около 100 тысяч рублей, а также неоплаченные штрафы ГИБДД.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости в понедельник, что речь идет об автомобиле BMW. Машина доставлена на стоянку в специализированное учреждение.
Сам Игорь Вожагов сообщил РИА Новости в понедельник, что автомобиль является служебным. Автомобиль арестован неправомерно, считает почетный консул. Он также полагает, что правоохранительные органы, изъяв автомобиль, нарушили международное законодательство.