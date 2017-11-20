Фигурантам дела о ДТП в Марий Эл предъявили обвинение

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обвинение предъявлено фигурантам уголовного дела о крупном ДТП в Марий Эл: водителю грузового автомобиля Ринату Маматову, а также арендатору транспортного средства и владельцу полуприцепа Руслану Мусаеву, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Республике Марий Эл, повлекшего гибель 15 человек, предъявлено обвинение водителю грузового автомобиля Ринату Маматову, а также арендатору транспортного средства и владельцу полуприцепа Руслану Мусаеву", — сказала Петренко.
По ее словам, по ходатайству следствия судом в отношении Маматова и Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.