Фигурантам дела о ДТП в Марий Эл предъявили обвинение

Сотрудники МЧС России у пассажирского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Килемарском районе Республики Марий Эл. 16 ноября 2017

Сотрудники МЧС России у пассажирского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Килемарском районе Республики Марий Эл. 16 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обвинение предъявлено фигурантам уголовного дела о крупном ДТП в Марий Эл: водителю грузового автомобиля Ринату Маматову, а также арендатору транспортного средства и владельцу полуприцепа Руслану Мусаеву, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Как ранее сообщалось, столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань.

"Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Республике Марий Эл, повлекшего гибель 15 человек, предъявлено обвинение водителю грузового автомобиля Ринату Маматову, а также арендатору транспортного средства и владельцу полуприцепа Руслану Мусаеву", — сказала Петренко.

По ее словам, по ходатайству следствия судом в отношении Маматова и Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.