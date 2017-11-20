МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) считает недопустимым насилие в отношении журналистов, будет следить за развитием ситуации с нападением на сотрудницу РЕН ТВ в Москве и при необходимости окажет коллеге юридическую помощь, говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 19 ноября на корреспондента канала Марию Семеняченко напали во время подготовки сюжета о пожаре в стрелковом клубе на западе Москвы. Утверждается, что на сотрудницу канала напал охранник, который дважды ударил ее по лицу и сломал ее мобильный телефон. ГУ МВД по Москве и следователи сообщили о проведении проверок по данному факту.

"Союз журналистов России считает недопустимым насилие в отношении журналистов… Этот инцидент нельзя оставлять без внимания. Мы будем следить за развитием ситуации, а при необходимости окажем коллеге юридическую помощь", — сказал секретарь СЖР Владимир Соловьев, слова которого приводятся на сайте организации.

По информации СЖР, после инцидента у журналистки в травмпункте диагностировали ушиб и ссадину правой кисти. В сообщении уточняется, что причинение физического вреда журналисту и проявление агрессии являются нарушениями Уголовного кодекса РФ, в частности, по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", и Закона о СМИ.