В Подмосковье беременная женщина пыталась продать будущего ребенка

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Беременная женщина, подозреваемая в продаже своего еще не родившегося ребенка за 300 тысяч рублей из-за долгов, задержана в Московской области, сообщает Следственный комитет России в понедельник.
"Семнадцатого ноября 2017 года в ходе встречи покупатели передали ей деньги в размере 70 тысяч рублей, после чего она была задержана сотрудниками полиции. Со слов подозреваемой, ребенка продавать она вовсе не хотела, а хотела получить предоплату, чтобы расплатиться с имеющимися долгами, а затем вернуть деньги покупателю, объяснив, что передумала продавать ребенка", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили дело о торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего.
В СК также обратились к тем, кто вынашивал планы по продаже еще не родившихся младенцев.
Следователи также призвали журналистов, ведущих собственные расследования по этой теме, оперативно доводить до сведения компетентных органов информацию о готовящихся преступлениях.
"Также следователи призывают откликнуться всех свидетелей и просто неравнодушных граждан, которым что-либо известно об аналогичных преступлениях (для этой цели в Следственном комитете работает бесплатная телефонная линия "Ребенок в опасности" — 8 (800) 200-19-10)", — говорится в сообщении ведомства.