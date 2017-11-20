В Подмосковье беременная женщина пыталась продать будущего ребенка

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Беременная женщина, подозреваемая в продаже своего еще не родившегося ребенка за 300 тысяч рублей из-за долгов, задержана в Московской области, сообщает Следственный комитет России в понедельник.

По данным ведомства, 32-летняя беременная женщина в соцсети откликнулась на предложение о покупке ребенка. Сообщается, что в телефонном разговоре с покупателем она пояснила, что хочет продать своего будущего ребенка в связи с тяжелым материальным положением и готова отдать его за 300 тысяч рублей, при этом 100 тысяч рублей она хотела получить сразу в качестве предоплаты, а остальную сумму — после рождения ребенка.

"Семнадцатого ноября 2017 года в ходе встречи покупатели передали ей деньги в размере 70 тысяч рублей, после чего она была задержана сотрудниками полиции. Со слов подозреваемой, ребенка продавать она вовсе не хотела, а хотела получить предоплату, чтобы расплатиться с имеющимися долгами, а затем вернуть деньги покупателю, объяснив, что передумала продавать ребенка", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело о торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего.

В СК также обратились к тем, кто вынашивал планы по продаже еще не родившихся младенцев.

"За подобные действия законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за торговлю людьми, и за такое особо тяжкое преступление, совершаемое в отношении детей, человек может быть приговорен к лишению свободы сроком до 15 лет", — напомнили в ведомстве.

Следователи также призвали журналистов, ведущих собственные расследования по этой теме, оперативно доводить до сведения компетентных органов информацию о готовящихся преступлениях.

"Также следователи призывают откликнуться всех свидетелей и просто неравнодушных граждан, которым что-либо известно об аналогичных преступлениях (для этой цели в Следственном комитете работает бесплатная телефонная линия "Ребенок в опасности" — 8 (800) 200-19-10)", — говорится в сообщении ведомства.