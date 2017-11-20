СК предложил усовершенствовать порядок обжалования решений прокуроров

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России разработал проект федерального закона об изменениях, направленных на совершенствование порядка обжалования решений прокурора, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее данным, за 8 месяцев этого года следователи вынесли более 97 тысяч постановлений о возбуждении уголовных дел, из них отменено прокурорами — 260, то есть 0,27%. По словам Петренко, основными причинами решений являются различные подходы прокуратуры и органов предварительного следствия к оценке собранных материалов и определению достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.

"При этом в 192 случаях следователи ходатайствовали об отмене указанных решений, 72 ходатайства были удовлетворены… Отказы вышестоящего прокурора в удовлетворении ходатайств следователей об отмене названных решений обусловлены, как правило, выводами об отсутствии на момент возбуждения уголовного дела достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления", — сказала Петренко.

Она добавила, что в то же время большая часть решений о возбуждении дел, в том числе по сообщениям о преступлениях против социально незащищенной категории граждан, несовершеннолетних, а также по фактам невыплаты зарплаты, вызвана необходимостью проведения соответствующих следственных действий как наиболее эффективной формы проверки. Как отметила Петренко, такие выводы неоднократно находили свое подтверждение в решениях вышестоящих прокуроров об удовлетворении соответствующих ходатайств органов предварительного следствия.

"В то же время зачастую следователи вынуждены отказываться от обжалования решений прокурора в связи с недостаточностью установленного законом срока для согласования ходатайства следователя с вышестоящим руководителем следственного органа и изучения материалов уголовного дела в аппарате вышестоящего следственного органа с целью оценки обоснованности доводов следователя", — пояснила представитель СК.

Она отметила, что эта проблема особенно актуальна для следственных органов, расположенных на значительном расстоянии от центра субъекта РФ.

По словам Петренко, СК подготовил проект федерального закона, "предусматривающий меры по совершенствованию порядка обжалования указанных решений прокурора". Проект направлен в Генеральную прокуратуру РФ для согласования.