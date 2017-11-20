На Кубани главу подрядной фирмы объявили в розыски после гибели рабочих

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Директор подрядной организации объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о гибели двух рабочих в Краснодаре, на которых упала стена хладокомбината, сообщила в понедельник старший помощник руководителя СУСК России по региону Наталья Смяцкая.
"В ходе расследования было установлено, что указанные работы на основании договора подряда проводились ООО "Кубаньстройтранспорт". При этом трудовые договоры с погибшими организация не заключала. В связи с тем, что директор организации уклоняется от явки к следователю, по вызовам не является, он объявлен в розыск", – сказала Смяцкая.
Она добавила, что по уголовному делу следователи продолжают изучать изъятую документацию и допрашивать свидетелей.