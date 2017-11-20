В Ейске возбудили дело после столкновения двух теплоходов в порту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода, который не уступил дорогу другому судну, в результате чего произошло столкновение в порту Ейска Краснодарского края, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, 2 мая 2017 теплоход "Волга 4051" (флаг St.Kittts and Nevis) под управлением 61-летнего капитана следовал с якорной стоянки в морской порт Ейск. Одновременно из морского порта Ейск в район якорной стоянки выходил теплоход "Волжский-47" (флаг Россия).

"Капитан теплохода "Волга 4051"… нарушил правила Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море, не уступил имеющему преимущество дорогу теплоходу "Волжский-47", выходящему из морского порта Ейск, и допустил столкновение с ним", — говорится в сообщении.

В результате теплоходу "Волжский-47" были причинены повреждения с ущербом на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении капитана теплохода "Волга 4051" возбуждено по 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).