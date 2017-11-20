В Петербурге пенсионер изобразил суицид, чтобы разыграть любовницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полицейские оштрафовали пенсионера в Петербурге, который выстрелил из травматического пистолета в потолок, чтобы подшутить над своей сожительницей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По сообщениям местных СМИ, мужчина таким образом решил разыграть свою молодую любовницу, изобразив самоубийство и притворившись после выстрела мертвым.
В его отношении составлен протокол по статье 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему), максимальный штраф – две тысячи рублей.