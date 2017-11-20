В Петербурге пенсионер изобразил суицид, чтобы разыграть любовницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полицейские оштрафовали пенсионера в Петербурге, который выстрелил из травматического пистолета в потолок, чтобы подшутить над своей сожительницей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В одной из квартир на проспекте Ветеранов полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, который выстрелил в потолок из "травматики". 69-летний хозяин этой квартиры решил подшутить над своей сожительницей и произвел выстрел из травматического оружия в потолок. Пистолет изъят", — сказано в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, мужчина таким образом решил разыграть свою молодую любовницу, изобразив самоубийство и притворившись после выстрела мертвым.

В его отношении составлен протокол по статье 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему), максимальный штраф – две тысячи рублей.