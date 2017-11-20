В Сочи собрали более тонны вещей для пострадавших при пожаре в общежитии

СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Жители Сочи собрали более тонны вещей для пострадавших при пожаре в общежитии на улице Чебрикова, некоторые уже получили необходимые вещи, остальным гуманитарная помощь будет выдана в течение ближайших двух недель, рассказала РИА Новости председатель городского отделения Российского Красного Креста Ольга Моисеева.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло утром 14 ноября. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. После происшествия в местном отделении Российского Красного Креста был открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

"Все несут, что нужно. Кухонные принадлежности, одежду, обувь, постельные принадлежности – все, что необходимо для пострадавших. Действительно, более одной тонны уже принесли. Мы сортировали все эти дни, сегодня по стеллажам все раскладываем. С завтрашнего дня будем приглашать людей, чтобы они могли посмотреть, подобрать. Те погорельцы, которые размещены в пансионате "Нева", им уже туда доставлено. Они уже оделись, обулись", — сообщила Моисеева.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи прекращен, так как вещей собрано очень много. В первую очередь в течение двух недель, уточнила Моисеева, собранные вещи распределят и выдадут пострадавшим от пожара в общежитии. После чего все, что останется, отдадут тем, кто также нуждается в помощи: многодетным семьям, пенсионерам, людям без определенного места жительства.

Помимо вещей, добавила Моисеева, на расчетный счет Красного Креста от неравнодушных людей для погорельцев поступили денежные средства в размере 66,5 тысячи рублей. Ранее, еще до пожара в общежитии, на счет организации были переведены еще порядка 130 тысяч рублей, которые предназначены на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день общая сумма, которая может быть использована для помощи пострадавшим, составляет почти 200 тысяч рублей.