В Сочи собрали более тонны вещей для пострадавших при пожаре в общежитии

СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Жители Сочи собрали более тонны вещей для пострадавших при пожаре в общежитии на улице Чебрикова, некоторые уже получили необходимые вещи, остальным гуманитарная помощь будет выдана в течение ближайших двух недель, рассказала РИА Новости председатель городского отделения Российского Красного Креста Ольга Моисеева.
"Все несут, что нужно. Кухонные принадлежности, одежду, обувь, постельные принадлежности – все, что необходимо для пострадавших. Действительно, более одной тонны уже принесли. Мы сортировали все эти дни, сегодня по стеллажам все раскладываем. С завтрашнего дня будем приглашать людей, чтобы они могли посмотреть, подобрать. Те погорельцы, которые размещены в пансионате "Нева", им уже туда доставлено. Они уже оделись, обулись", — сообщила Моисеева.
Помимо вещей, добавила Моисеева, на расчетный счет Красного Креста от неравнодушных людей для погорельцев поступили денежные средства в размере 66,5 тысячи рублей. Ранее, еще до пожара в общежитии, на счет организации были переведены еще порядка 130 тысяч рублей, которые предназначены на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день общая сумма, которая может быть использована для помощи пострадавшим, составляет почти 200 тысяч рублей.