В Красноярске начали проверку после сообщений о сожжении бездомных щенков

КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Следственные органы начали проверку опубликованной в СМИ информации о живодерах-подростках, которые облили бензином и сожгли нескольких щенков в гаражном массиве в Октябрьском районе Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Дегидь.

Ранее МВД сообщило, что после публикации в СМИ и соцсетях начало проверку о живодерах-подростках, которые сожгли щенков в гаражном массиве на улице Вильского. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.

"В настоящее время главное следственное управление инициирует вопрос перед прокуратурой города Красноярска об изъятии материалов проверки и передачи их в следственные органы для принятия процессуального решения", — сказала Дегидь.