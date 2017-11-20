В ГП рассказали о незадекларированных выплатах Захарченко на детей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полковник Дмитрий Захарченко не декларировал ежемесячные выплаты в 100-200 тысяч рублей, которые он передавал через родственников на содержание несовершеннолетних детей, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в аккаунте ведомства в Telegram.

"Захарченко не декларировал не только то имущество, которым обладал непосредственно, но и то, которое он через родственников передавал на содержание своих несовершеннолетних детей — это примерно по 100-200 тысяч рублей в месяц", — заявил Куренной.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.