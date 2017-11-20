В Мурманской области почтальон спасла двоих детей из горящей квартиры

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Почтальон Светлана Абрамова из поселка Умба Мурманской области, доставляя почту в одну из квартир, спасла двоих маленьких детей из горящей квартиры, сообщили в понедельник в мурманском отделении "Почты России".

Почтальон – 59-летняя Светлана Абрамова — разносила почту жителям поселка Умба. В одну из квартир жилого дома по Беломорской улице она принесла заказное письмо. "Дверь почтальону никто не открыл, но женщина почувствовала запах гари, доносящийся из квартиры. Она стала стучать громче и толкнула дверь, которая оказалась незапертой", — сообщили в отделении.

Как рассказала женщина, в задымленном коридоре она увидела мальчика, который сумел рассказать, что в одной из комнат осталась его трехлетняя сестра. Несмотря на огонь и сильное задымление, почтальон сначала вывела из квартиры 8-летнего мальчика, а затем, прикрыв голову курткой, вернулась за его сестрой и вынесла ее на руках. "Не было ни страха, ни паники. Единственное, о чем я думала в тот момент, как спасти детей из горящей квартиры. К счастью, мне это удалось, и дети остались живы", — цитируют в отделении слова Абрамовой.

"К тому времени едкий дым заполнил весь подъезд, затруднив выход на улицу. Поэтому почтальон вместе с детьми зашла в квартиру к соседке напротив, откуда оперативно вызвала пожарную бригаду", — рассказали на почте. Жители соседних домов помогли женщинам и детям выбраться на улицу через окно. Дождавшись приезда пожарных и медиков, Абрамова передала им детей и отправилась дальше по маршруту разносить почту.

Светлана Владимировна Абрамова работает почтальоном отделения почтовой связи поселка Умба два года. Ей 59 лет, у нее трое взрослых детей и двое внуков. "За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей на пожаре, решением руководства "Почты России" Светлана Абрамова будет представлена к награде", — сообщили в отделении.