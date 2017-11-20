МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подруга гражданской жены полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко поддержала иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-полицейского на 9 миллиардов рублей, что вызвало недоумение самой Анастасии Пестриковой, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

"Исковые требования признаю", — говорится в оглашенном в суде отзыве Лилии Горшковой, которая дружила с Пестриковой и по просьбе последней положила в банк на свое имя 16 миллионов долларов, которые ей та дала.

Эти деньги впоследствии были арестованы в рамках уголовного дела в отношении экс-полицейского. Сейчас прокуратура пытается обратить их (и другое имущество на 9 миллиардов рублей) в доход государства как полученные преступным путем.

Сама Пестрикова пояснила РИА Новости, что Горшкова "каждый день меняет показания", и затруднилась ответить на вопрос, почему та поддержала иск Генпрокуратуры.

"Сейчас она в своих показаниях говорит, что это ее деньги. Возможно, поэтому", — сказала Пестрикова, которая лично пришла в суд на процесс.

В связи с последним заявлением в отношении Пестриковой возбуждалось уголовное дело о мошенничестве — СК РФ заподозрил ее в попытке похитить у Горшковой те самые 16 миллионов долларов. Около двух дней девушка провела в изоляторе временного содержания, но затем следствие закрыло дело.