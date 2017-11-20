Дело о стрельбе у "Москва-сити" передали в управление по особо важным делам

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о перестрелке в "Москва-сити" передано в управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК РФ, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя управления Юлия Иванова.

"По поручению руководителя ГСУСК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело… передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления", — сказала она.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москвы-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления на Maybach.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, стрелявшие использовали травматическое оружие. Возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.