Под Красноярском при пожаре в доме погибли двое детей

КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Тюльково Красноярского края, сообщает в понедельник ГСУСК региона.
"Семнадцатого ноября 2017 года вечером дядя детей ушел в гости, пробыв там около часа, в это время в доме возник пожар, когда мужчина вернулся, он увидел пожар, однако зайти в дом уже не представилось возможным, так как все строение было охвачено огнем. При тушении домовладения пожарные достали из огня тела двоих малолетних детей", — говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).