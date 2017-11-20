Под Красноярском при пожаре в доме погибли двое детей

КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Тюльково Красноярского края, сообщает в понедельник ГСУСК региона.

По данным СК, дети 3 и 4 лет проживали вместе со своим 37-летним дядей, а мать в это время была на заработках в райцентре Балахта.

"Семнадцатого ноября 2017 года вечером дядя детей ушел в гости, пробыв там около часа, в это время в доме возник пожар, когда мужчина вернулся, он увидел пожар, однако зайти в дом уже не представилось возможным, так как все строение было охвачено огнем. При тушении домовладения пожарные достали из огня тела двоих малолетних детей", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).