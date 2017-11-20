На рынке в Самаре изъяли девять тонн поддельного алкоголя

САМАРА, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские на рынке в Самаре изъяли 9 тонн фальсифицированного алкоголя, сообщает ГУМВД по региону.

"При осмотре одного из складских помещений в Самаре было обнаружено и изъято более 9 тонн фальсифицированной алкогольной продукции различного наименования и около 3,5 тысячи поддельных акцизных марок", — говорится в сообщении.

Как отмечает ГУМВД по Самарской области, 24-летний мужчина продал фальсифицированный алкоголь на одном из рынков города. Полицейские осмотрели торговую секцию, в которой работал мужчина. В павильоне была найдена алкогольная продукция общим объемом более 1 200 литров.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Мужчину заключили под стражу. Также в отношении подозреваемого, который является иностранцем, был составлен административный протокол по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ "нарушение гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".