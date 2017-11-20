Представитель завода-изготовителя разбившегося L-410 прилетит в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Представитель чешской компании, где произведен разбившийся в Нелькане самолет L-410, прилетает в Хабаровск, сообщило в понедельник правительство Хабаровского края.

Самолет разбился 15 ноября при заходе на посадку у поселка Нелькан. Шесть человек, в том числе два пилота, погибли. Выжила девочка 3,5 лет.

"Представитель завода-изготовителя из Чехии уже завтра прилетает в Хабаровск. Он намерен побывать на месте крушения самолета в Нелькане", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был выпущен в декабре 2015 года. В начале 2016 года он прибыл в Хабаровский край. По данным правительства, самолет взят в лизинг на 10 лет, и должен был заменить устаревшие суда, выполнявшие полеты в отдаленные поселки региона.

Л-410 — универсальный двухмоторный самолет, вмещающий 19 пассажиров. Предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Может совершать посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой до 700 метров. Самолеты этой модели производились на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice). Первый полет Л-410 был совершен 16 апреля 1969 года.