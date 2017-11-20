Фигурантам дела о крушении траулера в Охотском море вынесли приговор

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Фигуранты дела о крушении в Охотском море траулера "Дальний Восток" в 2015 году, в которой погибли 69 человек, получили реальные сроки от 5 лет 8 месяцев до 6,5 лет, сообщает Генпрокуратура в понедельник.

"Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу первого заместителя гендиректора компании "Магеллан" Алексея Васина, заместителя гендиректора по безопасности Александра Кудрицкого и капитана судна Анатолия Борисова", — говорится в релизе.

Они признаны виновными в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".