Минстрой проведет дополнительное обследование обрушившегося дома в Ижевске

Сотрудники МЧС РФ продолжают работы на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ продолжают работы на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Специалисты Минстроя проведут дополнительное обследование конструкций жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа, сообщает в понедельник МЧС России.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

"На 20 ноября запланировано прибытие представителей Минстроя России для дополнительного обследования конструкций здания", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобильные диагностические комплексы "Струна" завершили обследование дома. Строительно-техническая экспертиза конструкций подъездов также проводилась специализированной подрядной организацией. Тепло- и энергоснабжение дома восстановлены, за исключением пятого подъезда. Системы газо- и водоснабжения будут подключены при заселении жителей.