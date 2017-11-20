В Омске полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" зданий

НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Полицейские в Омске проверяют поступившие в различные учреждения в городе сообщения о "минированиях"; речь идет о мэрии города, вузе, торговом центре и других зданиях.

"Сотрудники полиции по каждому факту проводят проверку", — сообщил РИА Новости представитель УМВД по Омской области.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил, что всего из-за анонимных звонков пришлось эвакуировать около десятка различных зданий. В их числе школы и гимназии, торговый центр "Герцен плаза", главный корпус ОмГТУ и администрация Омска.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.