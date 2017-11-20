Жителя Югры оштрафовали на 1,8 миллиона рублей за взятку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Учредитель двух управляющих компаний в городе Радужный в ХМАО осужден к штрафу в 1,8 миллиона рублей за передачу взятки заместителю главы муниципалитета, сообщает прокуратура Югры.

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Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.1% Большими реальными сроками

30.6% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.6% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Как заявляет надзорное ведомство, в феврале замглавы города получила от представителя управляющих компаний взятку в 250 тысяч рублей за содействие в принятии тарифов, экономически выгодных для этих коммунальных предприятий. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье "дача взятки в крупном размере".

"Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, ранее по постановлениям прокуратуры указанные юридические лица привлечены к административной ответственности… в виде штрафов", — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре после возбуждения уголовного дела о получении взятки сотрудница местной администрации была уволена в связи с утратой доверия. Как уточнили в прокуратуре автономного округа, дело, возбужденное в отношении бывшей чиновницы, находится на рассмотрении в суде.