Следствие сообщило об аварийной посадке самолета Ан-26 в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Представитель Якутского следственного отдела на транспорте сообщил РИА Новости об аварийной посадке 17 ноября самолета Ан-26 в Якутии.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источник, вынужденная посадка произошла в аэропорту поселка Батагай из-за утечки топлива. На борту, по данным изданий, было пять человек.

"Аварийная посадка произошла 17 ноября. Пострадавших нет", — сказал РИА Новости представитель Якутского следственного отдела на транспорте.

Ведомство пока не уточняет, организованы ли проверка и расследование в связи с инцидентом.