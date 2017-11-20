В Перми прощаются с 14-летней моделью, скончавшейся в Шанхае

УФА, 20 ноя — РИА Новости. В понедельник в Перми прощаются с 14-летней моделью, скончавшейся в Шанхае, сообщила РИА Новости Эльвира Зайцева, директор пермского модельного агентства, где занималась девочка.

Четырнадцатилетняя модель из Перми скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве сообщали, что причиной смерти стал менингит, а консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов заявлял РИА Новости, что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Ранее российские СМИ сообщали, что в организме умершей девочки обнаружен яд, но следователи опровергли эту информацию. Пермские следователи после гибели девушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело ребенка было доставлено в Россию.

"Известно, что сегодня состоится прощание с Владой Дзюба. Каких либо подробностей про похороны не знаем", — сообщила РИА Новости по телефону Зайцева.

На странице "ВКонтакте" мать погибшей девочки Оксана Дзюба написала, что прощание с ее дочерью состоится в понедельник.

"Прощание с Владой состоится в понедельник 20 ноября в 12 часов на улице Старцева (Статим)", — говорится в ее сообщении.